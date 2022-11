Giornata internazionale per il contrasto alla violenza maschile contro le donne: una panchina rossa alla Piazzetta dei Diritti

Venerdì alle 12 si svolge un incontro, in piazzetta dei Diritti di Via Pallavicino 13, nella Sede della Camera del Lavoro di Sanremo. Nel 2021 sono state 636 le chiamate al numero di emergenza 1522. di queste 590 effettuate da donne e ben 546 di queste erano italiane. Violenze verbali, fisiche e sessuali. Tra le denunce prevalgono quelle ad opera di partner od ex partner.

E’ solo un quadro veloce e schematico, che venerdì avremo modo di approfondire, legandolo alle condizioni sociali, familiari, economiche e lavorative. I numeri, nella loro drammaticità, ci dicono che bisogna fare di più, anche in termini di informazione e di cultura.

"In questi giorni sono tante le iniziative nei vari territori per affermare la necessità di porre fine alla violenza e alle molestie di genere. La Cgil di Imperia ribadisce il proprio impegno affinché il diritto delle donne alla libertà e al rispetto, nella vita privata, nella società e nel lavoro, e il diritto a una vita senza violenza. Per questo in occasione dell’incontro andremo ad inaugurare la nostra Panchina Rossa".