Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Senatore Berrino (FdI): “Ci impegneremo a tutelare il loro benessere presente e futuro”

“Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a cui oltre 190 Paesi nel mondo hanno aderito.

I bambini e i ragazzi sono fondamentali per la crescita di una società ed è necessario preservare il loro benessere presente e futuro, ancora oggi molti di loro, anche nel nostro Paese, sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni di grave trascuratezza. Ci impegneremo in Parlamento perché vengano sempre riconosciuti fondamentali diritti giuridici come il il diritto al nome, alla salute, a una corretta alimentazione, all'istruzione, alla sopravvivenza” dichiara il Senatore Gianni Berrino.