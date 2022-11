Sanremo: i ‘Gabbiani’ della maestra Luciana Piasenti festeggiano insieme i loro 60 anni

Sabato sera Luciana Piasenti ha festeggiato da Ipazia in via Corradi i 60 anni dei suoi ‘Gabbiani’, prima classe di una lunga carriera di insegnamento.

L’autorevole maestra sanremese è conosciuta in provincia per la dedizione all’insegnamento oltre che per il ruolo di formatrice nella ricerca metodologica di moltissime colleghe.

Non ha mai nascosto l’affetto speciale per i suoi alunni, soprannominati ‘Gabbiani’, con i quali ha mosso i primi passi di una duratura e onorevole carriera professionale.

Affetto ricambiato dagli alunni ormai sessantenni che in questi anni non hanno mai smesso di pensarla e che ancora oggi festeggiano insieme a lei lasciando trapelare la gratitudine per la ricchezza di valori ed entusiasmo che la maestra Luciana è riuscita a contagiare nei loro cuori.