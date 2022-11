Imperia: scatta stasera la prima stagione del Teatro Carlo Felice di Genova alla Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri

Questa sera alle 21, con un grande evento per la città e la provincia di Imperia, si inaugurerà la prima edizione di concerti dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova presso la Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia.

La convenzione siglata tra le parti prevederà una serie di sei appuntamenti durante tutto l’arco della stagione invernale e primaverile intitolata “Mozart l’italiano” e rientrerà nel calendario della stagione culturale E20 della Concattedrale giunta alla sua 5a edizione. Il progetto tra il Teatro genovese e la Concattedrale è stato seguito in ogni dettaglio dal Sovrintendente Dr. Claudio Orazi, dal Direttore Artistico del Teatro M° Pierangelo Conte, dal Rev. parroco Monsignor Lucio Fabbris e dal M° Giorgio Revelli direttore artistico e responsabile delle attività culturali della Basilica.

Ecco le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Il programma Liguria in Musica del Carlo Felice dimostra che, con il corretto insieme di gusto, cultura musicale e professionalità è possibile inaugurare una nuova stagione culturale della nostra regione. I nostri grandi teatri mettono a disposizione del territorio il proprio repertorio generando così nuove opportunità di crescita della nostra gente, soprattutto dei più giovani. Il Carlo Felice, con il programma dedicato a Imperia (come alle altre città liguri) tesse una nuova rete di rapporti e relazioni culturali a disposizione di tutti gli amanti della musica".

Il concerto inaugurale vedrà esibirsi i due oboisti Guido Ghetti e Dario Sartori insieme all’orchestra dell’opera Carlo Felice diretta dal M° Federico Maria Sardelli, con un programma dedicato alle composizioni di Mozart, Vivaldi, Sardelli, Der Grosse, C.P.E. Bach.

“La sinergia che si è creata con il Teatro Carlo Felice di Genova - afferma il M° Revelli - ha come intento principale una azione sul territorio della provincia di Imperia che abbia anche un alto profilo sociale. L’iniziativa vuole soprattutto portare il Teatro Carlo Felice all’incontro con il pubblico sul territorio locale, permettendo agli spettatori di usufruire di un ingresso gratuito per tutto l’arco della stagione”.

I biglietti infatti sono offerti per ogni serata dal Gruppo IREN fino ad esaurimento posti. Una stagione musicale dunque di alto profilo che vedrà avvicendarsi direttori tra i più importanti del parter internazionale, in una cornice unica come quella della Concattedrale di San Maurizio di Imperia che ad oggi è l’edificio più grande di tutta la regione Liguria.

Il concerto di inaugurazione è stato affidato al M° Federico Maria Sardelli, flautista di formazione, fonda nel 1984 l’orchestra barocca Modo Antiquo con cui svolge attività concertistica in tutta Europa sia in veste di solista sia di direttore, presente nei maggiori festival di musica antica e ospite delle maggiori sale da concerto d’Europa. È invitato regolarmente dalle più importanti orchestre. Federico Maria Sardelli è un protagonista della rinascita del teatro musicale vivaldiano dei nostri tempi: sue sono le prime rappresentazioni, incisioni ed edizioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. Incide per Naïve e Deutsche Grammophon, ed ha al suo attivo più di quaranta incisioni discografiche, come direttore e solista. È membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione G. Cini di Venezia, nel 2012 è apparso il suo Catalogo delle concordanze musicali vivaldiane (Fondaz. G. Cini/Olschki). Nel 2007 Peter Ryom lo ha incaricato di continuare la sua monumentale opera di catalogazione della musica di Antonio Vivaldi e da quel momento Federico Maria Sardelli è il responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis (RV). Sotto il palinsesto dell’intera prima stagione.

Venerdì 18 novembre 2022 ore 21,00 – Mozart l’italiano

Musiche di Vivaldi, Mozart, Sardelli, der Große, C. P. E. Bach

Direttore Federico Maria Sardelli

Oboe Guido Ghetti

Oboe Dario Sartori

Venerdì 9 dicembre 2022 ore 21,00 - Mozart l’italiano

Musiche di Mozart e Rossini,

Direttore Diego Fasolis

Mezzosoprano Lucia Cirillo

Venerdì 13 gennaio 2023 ore 21,00 - Mitteleuropa

Musiche di Beethoven, Strauss, Widmann, Mozart

Direttore Riccardo Minasi

Clarinetto Corrado Orlando

Fagotto Luigi Tedone

Venerdì 17 marzo 2023 ore 21,00 – (Neo)Classico

Musiche di Mozart, Prokof'ev

Direttore Wolfram Christ

Venerdì 21 aprile 2023 ore 21,00 – Mozart l’italiano

Musiche di Mozart, Monza, Sammartini, Scaccia, Brioschi

Direttore e solista Fabio Biondi

Venerdì 19 maggio 2023 ore 21,00 - In stile italiano

Musiche di Schubert, Haydn, Beethoven, Mendelssohn

Direttore Riccardo Minasi

Soprano Jane Archibald