Regione: agricoltura e giovani, rifinanziati bandi PSR per 5.4 milioni. Piana "Snellimento burocratico"

“Prosegue il lavoro del mio assessorato per favorire il ricambio generazionale e il rinnovamento nelle aziende agricole con il rifinanziamento per 5,4 milioni di euro delle misure 4.1 e 6.1 del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Liguria".



Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, che oggi ha presentato in Giunta il bando pacchetto giovani. “Sono beneficiari i giovani agricoltori di età inferiore ai 41 anni che intraprendono per la prima volta questa professione. Le grandi novità – spiega il vice presidente Piana - sono la caratteristica di associare le due sottomisure più importanti del PSR e diverse attenzioni utili allo snellimento burocratico".



Le domande potranno essere presentate a partire da martedì 29 novembre 2022 e sino a mercoledì 22 febbraio 2023 sul portale SIAN. Si tratta di un bando a graduatoria; ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.agriligurianet.it alla pagina dedicata del bando.



"Di fatto, per semplificare le procedure, viene redatto un unico Piano Aziendale di Sviluppo (PAS) da allegare alla domanda di sostegno sulla sottomisura 6.1, dedicata all’avvio delle imprese agricole per i giovani agricoltori. Fondamentale anche la sottomisura 4.1 del PSR che incide sul miglioramento dell’efficienza economica aziendale, sulla crescita del valore aggiunto del prodotto, sulle pratiche ambientali e sulle condizioni di sicurezza del lavoro” - conclude Piana.