Liguria: "No al cibo sintetico" di Coldiretti, firma anche la consigliera regionale Veronica Russo

Oggi a Vallecrosia la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo ha firmato la petizione promossa da Coldiretti per dire "No al cibo sintetico".



“Sostengo con grande convinzione Coldiretti nel suo obiettivo di promuovere una legge che vieti la produzione, l'uso e la commercializzazione in Italia del cibo prodotto in laboratorio. Ho firmato, e invito tutti a farlo, per difendere i nostri allevamenti e l'intera filiera del cibo Made in Italy” - ha dichiarato la consigliera.