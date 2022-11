Il neo Ambasciatore di Monaco in Italia ha parlato del gemellaggio con Dolceacqua insieme al Presidente Mattarella (Foto)

Ha portato a conoscenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche il gemellaggio con Dolceacqua, il nuovo Ambasciatore del Principato di Monaco in Italia, Anne Eastwood.

Alla cerimonia di accreditamento è seguito un incontro privato nello ‘Studio della Vetrata’, dove solo poche settimane fa si sono svolte le consultazioni politiche per la formazione del nuovo Governo. Il Presidente della Repubblica era circondato per l'occasione dai suoi consiglieri diplomatici e dal vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in rappresentanza dell'esecutivo.

Il neo Ambasciatore monegasco in Italia, oltre agli stretti legami economici e culturali e alle collaborazioni in corso con la Regione Liguria, ha ricordato le recenti visite del Principe Sovrano alle ex roccaforti italiane dei Grimaldi e pure il futuro gemellaggio con il comune di Dolceacqua, testimoni della secolare amicizia tra il Principato e l'Italia e del sostegno dato dal Principe Alberto II alla promozione di questi territori e allo sviluppo di scambi e progetti comuni.