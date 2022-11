Taggia nomina la sua rappresentante presso la Fondazione per la Promozione dell'Università

Lei è una 26enne laureata in ingegneria aerospaziale e insegnante dell'istituto tecnico Nautico Andrea Doria di Imperia. Nell'ultima tornata elettorale era candidata nella lista Insieme, per Mario Conio e con il sostegno di Fratelli d'Italia. Per essere alla prima esperienza politica, Alessia Giulianetti aveva raggiunto un buon numero di preferenze, 208 che l'hanno portata ad essere la prima dei non eletti.