Sanremo: esposto per il bando del Palafiori, scatta un'inchiesta mentre si attende la decisione del 13 gennaio

Mentre il Palafiori è stato assegnato alla associazione temporanea di impresa formata da Abc Srl e Calvini Light Equipment Service, continua l’intricato braccio di ferro a suon di carte bollate per l’assegnazione del Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo.

Secondo fonti ben informate, infatti, un esposto presentato alla Procura avrebbe fatto scattare un’inchiesta sul bando che ha creato non pochi problemi negli ultimi mesi alla Fondazione dell’Orchestra Sinfonica, che ha in gestione la struttura, che ha ospitato per 15 anni ‘Casa Sanremo’ e che, durante l’anno è teatro di altre manifestazioni.

Il provvedimento del Tar ha momentaneamente messo la parola fine al braccio di ferro in atto e, il 21 ottobre scorso ha assegnato la ‘locazione di parte della struttura’ ad Abc Srl e Calvini Light, gli aggiudicatari del primo bando datato 14 luglio. La Fondazione, di fatto, prende atto della sospensione del provvedimento di annullamento del 12 agosto e del bando di gara del 6 ottobre procedendo così all’affidamento che, però, sarà subordinato all’esito del contenzioso pendente.

La Fondazione si è però riservata la facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di accoglimento tramite ricorso al Consiglio di Stato e, il 13 gennaio è in programma la prima udienza. Già nei giorni scorsi abbiamo parlato di una corsa contro il tempo per evitare che il Palafiori rimanga chiuso nella settimana del Festival di Sanremo 2023 in programma dal 7 all’11 febbraio.

Intanto il ‘Gruppo Eventi’ ha già virato per l’organizzazione di ‘Casa Sanremo 2023’ su due strutture differenti: una serie di negozi tra via Escoffier e via Matteotti e il Cinema Centrale. Ma sul bando del Palafiori ora incombe anche l’ombra di un procedimento della Procura che, seppur partito come atto dovuto per l’esposto presentato, porterà a una serie di indagini su chi ha istruito la pratica del bando.

Si prospetta sicuramente un autunno inverno caldo per la struttura di corso Garibaldi.