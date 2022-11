Bordighera: domenica al Museo 'Bicknell' l'incontro “Botanici alle vette - Botanistes aux sommets”

Domenica alle ore 16 si svolgerà al Museo 'Bicknell' di Bordighera l’incontro “Botanici alle vette - Botanistes aux sommets” dedicato all’attività nelle Alpi Marittime dei grandi botanici in contatto con l’eclettico Clarence Bicknell. L’occasione segnerà il gradito ritorno a Bordighera del "Parmurelu d’Oru 2017" Marcus Bicknell che presenterà la copia fac-simile del Libro degli Ospiti in Esperanto. Realizzato da Clarence Bicknell tra il 1906 e il 1918, sì tratta di un album privato dai deliziosi monogrammi e profili biografici in esperanto realizzati per i suoi ospiti più cari (amici, parenti, botanici e i suoi amati animali) e intervallato dalle illustrazioni dei fiori delle valli alpine oggi pubblicato per la prima volta e corredato dalle traduzioni in italiano, inglese e francese.

Presenzierà anche Graham Avery, vicepresidente della "Clarence Bicknell Association", che relazionerà sulla interessantissima figura di Fritz Mader: alpinista, botanico, geografo nonché prima guida nelle Alpi Marittime di Clarence Bicknell.

A presentare e coordinare i lavori la dott.ssa Daniela Gandolfi, responsabile del Museo Bicknell e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, curatrice di numerose pubblicazioni a livello locale e nazionale sulla figura e opera di Clarence Bicknell.