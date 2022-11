Bando ACEB 2022 all'associazione Industrie Musicali APS di Vallecrosia

Motivazioni dell’iniziativa.

Il territorio della provincia è adatto per sviluppare professionalità artistiche ed incentivare i giovani nel condividere un percorso con altri musicisti, a motivo degli elevati flussi turistici e dell’importanza del settore artistico per il benessere delle persone. Mancano però strutture e professionalità formate. Gli istituti risultano carenti di progetti che diano la possibilità a musicisti di unirsi, confrontarsi, conoscersi e sperimentare esperienze. Inoltre, le realtà strutturate esistenti nel panorama artistico non sono abbastanza conosciute all’interno dello stesso mondo musicale.

I Comuni e i privati locali lamentano impreparazione da parte dei pochi artisti (molti amatoriali) che si offrono di organizzare eventi. I giovani, pieni di idee, non hanno gli strumenti per creare qualcosa di nuovo e per promuovere la strutturazione di spazi e di manifestazioni, oltre che per avviare collaborazioni con enti pubblici e privati.

Da parte dei giovani musicisti questa situazione conduce a una grave precarietà che li porta a dover considerare la musica solo come un hobby o a emigrare, principalmente in Francia, segnando una grave perdita per il nostro territorio.

Per far sì che gli artisti investano su di sé e sul territorio è necessario un percorso centrato sullo sviluppo di competenze.



Le Associazioni che non hanno vinto il bando, comprese quelle non in regola, potranno rifare domanda nel 2023.

Le cifre da erogare verranno stabilite alla chiusura del bilancio di ACEB per il 2022, entro il 31 marzo.