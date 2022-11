Vallecrosia, oltre 4mila euro per lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale

Per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nel territorio comunale di Vallecrosia è stata messa a disposizione una cifra di 4236,69 euro. Lo annuncia una determinazione dell’Area Sicurezza-Servizio Polizia locale e Protezione civile del Comune della città della famiglia.

Rilevato che è necessaria una revisione della segnaletica verticale e di un rifacimento di quella orizzontale per mettere in sicurezza la viabilità, è stato deciso che i lavori saranno affidati alla ditta Segnaletica Novarese.

Non si rende necessaria la richiesta del CUP, Codice Unico di Progetto, in quanto non sussiste un investimento pubblico ma si tratta solamente di un’ordinaria fornitura di materiale a fini istituzionali.