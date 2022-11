Disagi per i frontalieri, l'ex sindaco di Ventimiglia Scullino: "Mi auguro che il disservizio si risolva presto"

"Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza ai lavoratori frontalieri per gli enormi disagi che, ancora una volta, stanno vivendo sulla propria pelle" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino commentando i disagi che stanno vivendo i frontalieri a causa dello sciopero generale dei trasporti.

"Mi auguro sinceramente che il disservizio si risolva presto e con soddisfazione, in quanto si tratta di un danno enorme non soltanto per i lavoratori che sono impossibilitati a svolgere le proprie mansioni aziendali e familiari, ma anche per le imprese monegasche” - conclude Scullino.