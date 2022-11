Ritardi e soppressioni, quest’oggi per i treni francesi compresi quelli della Costa Azzurra, a causa di uno sciopero dei dipendenti di Sncf, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto sulla strada ferrata.

Molti i problemi per i lavoratori frontalieri che, come ogni giorno, si spostano dal confine italiano per andare sulla Còte e nel Principato di Monaco per lavorare. In molti si sono organizzati con mezzi propri mentre altri sono rimasti bloccati.