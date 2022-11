Bordighera: arrivano 288mila euro dal Pnrr per l’innovazione e la transizione digitale e tecnologica

Ammontano a 288.457 euro i contributi PNRR che sono stati assegnati al Comune di Bordighera per l’innovazione e la transizione digitale e tecnologica, con l’obiettivo di migliorare i processi amministrativi ed offrire ai cittadini servizi in modo sempre più semplice ed immediato.

In particolare, le risorse sono a valere sulla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) per le seguenti misure:

· Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (€ 155.234,00), per l’ottimizzazione delle prestazioni erogate e lo sviluppo del sito internet comunale;

· Abilitazione al Cloud per le Pubbliche Amministrazioni (€ 108.082), per la migrazione del sistema informativo comunale su piattaforme cloud abilitate e sicure;

· Adozione di pagoPA (€ 11.141), per una maggior diffusione dello strumento digitale che consente di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni in modo più flessibile, secondo preferenze ed abitudini personali;

· Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE (euro 14.000), per l’implementazione in tutti i siti che fanno riferimento al Comune di Bordighera dell’accesso con le credenziali SPID e/o CIE.

“Dai fondi PNRR - è il commento del Sindaco Ingenito - un contribuito importante che consentirà di attuare interventi funzionali alla transizione digitale, agendo sia sulle infrastrutture sia sui servizi. Ringrazio gli Uffici Comunali per la professionalità che ha consentito che la partecipazione al bando avesse un ottimo esito". Gli Uffici Comunali procederanno ora a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione.​