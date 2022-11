Imperia, Olioliva: consegnata targa in ricordo dello storico presidente dei gelatieri di Confartigianato Aldo Viazzi (Foto)

In occasione della tre giorni di Olioliva si è svolta la consegna di una targa in memoria di Aldo Viazzi, storico presidente dei gelatieri di Confartigianato Imperia e titolare di un noto esercizio ad Oneglia. A riceverla, dai dirigenti dell'associazione di artigiani, sono stati la moglie e i famigliari. "Tutti noi - dicono dalla Confartigianato - ricordiamo Aldo per la passione che dimostrava nel proprio lavoro e per l'impegno profuso a favore della categoria che per tanti anni ha rappresentato".

Alla cerimonia hanno partecipato, insieme alla famiglia di Aldo Viazzi, il presidente onorario di Confartigianato Imperia Antonio Sindoni, il direttore provinciale Barbara Biale, il presidente dei pubblici esercizi Carlo Rovere, il presidente nazionale dei frantoiani Federico Fresia e il consigliere comunale Antonello Motosso.

Un momento toccante che si è inserito all’interno del programma organizzato dalla Confartigianato per Olioliva. Tra le iniziative anche il convegno “Costi energetici oggi e domani” tenuto dal professor Federico Testa, docente di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Verona, ex presidente di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Al convegno sono intervenuti il senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale Marco Scajola, l’assessore comunale Gianmarco Oneglio e Guido Radoani, responsabile del Sistema Imprese della Confartigianato.