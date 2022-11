Sanremo: ai 'Martedì Letterari' con Felice Cavallaro ricordata la strage di Capaci con il libro 'Francesca' (Foto e Video)

Felice Cavallaro, giornalista del Corriere della Sera, era suo amico e ha raccontato la sua storia. La presentazione ha visto l'illustre partecipazione di Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, l'agente della scorta di Falcone morto nell'attentato. Con lei anche il Questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, che ha ricordato i drammatici anni di mafia e anche la sua amicizia con Felice Cavallaro.

Domani mattina alle 10.15 è previsto un altro incontro con l'autore del libro 'Francesca. si svolgerà sempre al Casinò, ma sarà aperto solo per le scuole. Un altro momento importante per i giovani della città di Sanremo, per apprendere dalla voce di chi l'ha vissuto, un periodo durissimo per la storia del nostro paese.