A Perinaldo si dimette la minoranza, l'Amministrazione Guglielmi ad Agosta: "Non sono accettabili affermazioni denigratorie"

“In merito alle dichiarazioni del consigliere Agosta alla stampa, l’Amministrazione comunale respinge in maniera forte e chiara le illazioni ed accuse, pretestuose e diffamanti, che alludono a non meglio indicati ‘fatti allucinanti’, ‘azioni illegittime’ o da sottoporre ‘alla Corte dei Conti’. A tal proposito non si comprende perché la minoranza non abbia provveduto ad inviare tali atti agli organi competenti” - dichiara l’Amministrazione comunale di Perinaldo in risposta alle dichiarazioni dell’ormai ex consigliere Mauro Agosta.

A Perinaldo, infatti, il gruppo di minoranza "Perinaldo 2.0", composto da tre consiglieri comunali, si è dimesso. “Possiamo comprendere, a livello umano, la sua delusione per non essere riuscito a conquistare sufficiente fiducia da parte dell'elettorato, tuttavia non sono accettabili talune affermazioni denigratorie rispetto al mancato seguito alle sue denunce e a paventate 'becere ritorsioni'; affermazioni di cui il signor Agosta dovrà assumersi la propria responsabilità nelle sedi opportune” - dicono dal Comune di Perinaldo.

“Per quanto riguarda l’accusa di 'mancanza di trasparenza', ricordiamo che sul sito ufficiale del Comune, nelle apposite sezioni, sono pubblicamente disponibili gli atti amministrativi dei quali la legge prescrive la pubblicità, ostensibili sia ai consiglieri sia ai cittadini” - conclude l’Amministrazione Guglielmi - “La nostra Amministrazione è fortemente impegnata a governare per portare a Perinaldo benessere e migliore qualità di vita con notevole sforzo di tutti, amministratori e uffici”.