Pantasina: commemorata oggi la Giornata delle Forze Armate e dei Caduti di tutte le guerre (foto)

Si è svolta oggi a Pantasina, alle 10.45, la Giornata delle Forze Armate e di Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

"Alla cerimonia - si spiega nel comunicato - hanno preso parte le rappresentanze delle Associazioni d'arma e combattentistiche e il Sindaco di Vasia Mauro Casale. Al termine della cerimonia è stata celebrata al Santuario della Madonna della Guardia di Pantasina una Messa a suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Al termine della Cerimonia, cui ha fatto seguito un piccolo rinfresco offerto dalla Pro Loco e dalla popolazione di Pantasina, il Sindaco ha colto l'occasione per ringraziare gli intervenuti significando l'importanza di mantenere vivo il ricordo di tutti coloro che, in occasione dei vari episodi bellici che si sono succeduti nel ventesimo secolo, hanno contribuito con il loro sacrificio e, per i più fortunati, con la loro partecipazione, a realizzare lo stato democratico in cui viviamo.

Un sentito ringraziamento al Comandante dei Carabinieri di Dolcedo per aver presenziato alla cerimonia dimostrando ulteriormente la vicinanza dell'Arma alla popolazione anche nei piccoli borghi".