Sanremo: addio al cuoco Gianfranco Ghirardo, lutto nella comunità di San Giacomo per la morte del 58enne

A Sanremo è mancato improvvisamente Gianfranco Ghirardo. Il 58enne era molto conosciuto in città, aveva lavorato come cuoco per quasi 40 anni presso l'Hotel Eletto.

Tutti lo ricordano anche come gran lavoratore e soprattutto una persona di animo buono così come per la passione per il Milan. Il funerale si terrà nei prossimi giorni, presso la Parrocchia di San Giacomo alle 15.