Ventimiglia: la Lega risponde a Scullino "Afferma il falso, i lavori per la passerella non possono partire per mancanza di fondi”

"Leggiamo l'ennesimo intervento dell'ex Sindaco Scullino il quale, nonostante abbia dichiarato a margine della caduta dell'amministrazione di non volersi ricandidare, non perde occasione per mettersi in mostra".

Interviene in questo modo la segreteria provinciale della Lega, in risposta alle parole dell'ex primo cittadino sulla 'passerella' (QUI). "Le accuse alla Lega - prosegue la segreteria del Carroccio - sono sempre le stesse e siamo costretti ancora una volta a replicare per ripristinare la verità dei fatti, pur comprendendo che queste polemiche non interessino realmente ai cittadini ventimigliesi. Il Commissario straordinario ha spiegato chiaramente che non partirà la gara per la passerella proprio perché, come sostenuto dalla Lega, non ci sono e, presumibilmente non ci saranno, le risorse economiche necessarie per legge a realizzare l'opera".

"Un'opera che ci sta a cuore - termina la Lega - e riteniamo di prioritaria importanza per la città. Respingiamo quindi le sue accuse che non trovano fondamento giuridico ma sono evidentemente solo un maldestro tentativo per rigettare su altri le sue colpe. Se Scullino è stato scaricato non solo dalla Lega, ma da tutto il centrodestra e perfino dalla sua lista e dai suoi più stretti collaboratori è chiaro ed evidente che così non si poteva più andare avanti. Stia pure sereno Scullino, la prossima amministrazione di centrodestra saprà portare avanti le opere pubbliche attese dalla città nonché proporre nuove progettazioni in uno spirito di condivisione e correttezza amministrativa".