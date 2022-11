Ventimiglia, Scullino: "I lavori per la nuova passerella non partiranno fino all’insediamento di una nuova amministrazione"

“Sono passati quasi cinque mesi e, come avevo dichiarato nel mese di giugno, i lavori per la nuova passerella sul Roja non partiranno fino all’insediamento di una nuova amministrazione nel Palazzo Comunale. Lo ha confermato in questi giorni proprio il commissario Samuele De Lucia" - dichiara l'ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino.

"Come volevasi dimostrare, questa è solo una delle importanti opere che si sono fermate con la caduta della mia amministrazione; infatti, oltre a quelli per la passerella, sono bloccati anche i lavori per il centro sociale, il palazzo della salute, via Due Camini, il parcheggio Eiffel, i parcheggi di Calvo, Bevera e Varase e la protezione a mare a Nervia. L’unica opera progettata e finanziata che a breve sarà appaltata dal Commissario, che ringrazio, è il proseguimento della pista ciclabile da via Tacito a via Dante. La città dunque aspetterà le prossime elezioni con la consapevolezza che molti dei finanziamenti regionali e del Pnrr saranno andati persi, come quelli per il mercato coperto da 5 milioni di euro" - commenta Scullino.

"Questa situazione era prevedibile nonostante le rassicurazione della Lega secondo cui invece i lavori sarebbero andate avanti, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Il danno provocato alla città e agli oltre 27mila ventimigliesi è enorme ed è frutto di un’irresponsabilità da parte di Flavio Di Muro e della Lega che hanno preso questa scellerata decisione mossi da motivazioni personali e non politiche. I tre irresponsabili consiglieri leghisti che hanno firmato per la caduta della mia amministrazione non hanno capito che con il loro gesto non hanno fatto un danno a Gaetano Scullino, ma agli abitanti che attendevano questi lavori" - prosegue l'ex primo cittadino.

"L’unica passerella che è possibile realizzare è quella che è stata progettata e approvata poiché il piano di bacino stabilisce che nell’alveo del fiume non si possa costruire nulla, né pilastri né sostegni di qualunque tipo. La Lega era in giunta ed è stata approvata anche da loro. La gara era pronta e ad oggi sarebbe stata già conclusa se mi avessero dato il tempo; avremmo avuto il nome dell’azienda costruttrice ed entro novembre il cantiere sarebbe iniziato, invece per molti anni ancora la città non avrà la sua passerella. Teniamo presente che per arrivare a questo progetto, approvato da tutti gli enti sovracomunali e dalla Conferenza dei Servizi, i ventimigliesi hanno già speso 427.000 mila euro per il lavoro svolto dai tecnici” - conclude Scullino.