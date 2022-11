‘Sciascia-Pasolini: i due ultimi eretici’, conferenza del prof. Davide Luglio e del prof. Bruno Pischedda a Monaco

In occasione del loro centenario della nascita (2021, 2022), due intellettuali come Sciascia e Pasolini sono messi a confronto esaltandone le caratteristiche di polemisti – in lotta accanita con il loro tempo –, ma senza indulgere a santini o a celebrazioni elogiative.

Due personalità “eretiche”, come spesso si è detto, che obbligano a una minuta ricognizione delle rispettive opere e scritti giornalistici. Il rapporto con il Potere, con le omologazioni consumiste con il terrorismo nero e rosso, con le libertà civili (divorzio, aborto): sono questi alcuni dei temi che saranno ripercorsi dal prof. Davide Luglio e il prof. Bruno Pischedda durante la serata dal titolo ‘Sciascia-Pasolini: i due ultimi eretici’ in programma lunedì 28 novembre, alle ore 19.00, al Théâtre des Variétés di Monaco.

Tutto a partire dagli anni Cinquanta, quando i due stringono una personale amicizia, fino alla seconda metà del secolo scorso e ancora oltre. La posta in gioco è alta e in qualche modo irrinunciabile. Con inevitabili differenze, Sciascia e Pasolini rappresentano emblemi, non solo italiani, di una militanza intellettuale che si tinge volentieri di espressioni civiche ed entrambi lasciano tramite i loro scritti tracce durature, che ancora oggi ci obbligano a discutere e a confrontarci con una quantità di tesi talvolta provocatorie e paradossali.

Durante la conferenza sono previsti estratti di testi recitati.

INGRESSO: 25€ / GRATUITO PER SOCI

SI CONSIGLIA PRENOTAZIONE

info.dantemc@gmail.com +33 640622953