Sanremo: successo per la prima edizione della gara di solidarietà 'HBrun! Riviera dei Fiori'

Ottima partenza per la prima edizione di "HBrun! Riviera dei Fiori" svoltasi domenica scorsa a Sanremo.

Nata a scopo benefico con l’intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardiovascolari, ha raccolto un centinaio di iscrizioni che hanno permesso di raggiungere la somma necessaria per acquistare un defibrillatore, che verrà poi consegnato alla Croce Rossa e collocato in città.

Così il consigliere comunale Paolo Masselli, curatore dell’organizzazione: «È stata una bellissima esperienza all’insegna dello sport, della salute e della beneficenza. Questo connubio ha funzionato e ci permette di dire che la strada è aperta per un’edizione successiva. Desidero ringraziare coloro che ci hanno aiutato e senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare questa manifestazione: Marta Vitali e i ragazzi di Pietra Ligure, Maurizio Ferratusco, Valentina Minniti, Veronica Cersosimo, Gianfranco Adami (ASD pro San Pietro), Danilo Sappia, Gabriele Penna, Samuele Di Fiore, tutti i volontari e gli assessori Giuseppe Faraldi e Silvana Ormea per la loro disponibilità. Un sentito ringraziamento anche agli sponsor che, di fronte alla parola beneficenza, hanno generosamente contribuito senza esitare».

E gli assessori Giuseppe Faraldi e Silvana Ormea concludono: «I partecipanti si sono divertiti molto: è stata anche un'occasione per scoprire scorci di Sanremo poco conosciuti o altrimenti difficili da vedere, attraverso un percorso ad anello di 9,5 km sulle alture sanremesi che si è sviluppato lungo sentieri suggestivi e storiche mulattiere. Ringraziamo il consigliere Masselli per l’impegno e tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione di questo evento».