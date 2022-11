Riva Ligure: domani celebrazione della festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Venerdì 4 novembre a Riva Ligure è in programma un evento in piazza Matteotti dedicato alla festa dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate.



L’iniziativa, prenderà il via alle 10.30 davanti al Comune in via Nino Bixio 15 e proseguirà in Piazza Matteotti con la partecipazione del Gruppo Alpini Riva Santo Stefano e alcune classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado di Riva Ligure. L’evento sarà un momento di condivisione con la cittadinanza e di riflessione sul sentimento di appartenenza alla comunità, alla sua storia ed ai suoi luoghi.