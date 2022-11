A Olioliva 2022 scendono in campo “I protagonisti del Gusto” di Confcommercio

Torna in occasione di Olioliva “Aperoliva”, Cocktail Competition esteso a tutti i bar di Oneglia, facenti parte del percorso di Olioliva e ai bar di Porto Maurizio, che consiste nella preparazione di un cocktail accompagnato ad un piattino che abbia come ingrediente principale l'olio d'oliva Taggiasca e/o un suo derivato; il cocktail dovrà essere servito durante i giorni della manifestazione di Olioliva, dal 4 al 6 novembre e in occasione del passaggio della giuria.

I tre cocktail migliori saranno premiati presso lo stand della Confcommercio, in Calata Cuneo, sabato 5 novembre alle ore 16.

All’iniziativa collaborano Bottega 1908 Pietro Isnardi, Fisar e Ais Imperia.

Ecco i bar di Olioliva, che parteciperanno alla gara di cocktails:





CAFFE’ CICO’

Via Monti, 1 - IMPERIA





SURF

Calata G.B. Cuneo, 95 – IMPERIA





CAFFE’ DEL PORTO

P.zza De Amicis, 9 – IMPERIA





BAR IL LEUDO

Via del Ponte, 16 - IMPERIA





BOTTEGA E BISTROT ISNARDI 1908

Via San Giovanni, 36 – IMPERIA





A CUVEA DU BAFFO

Via Maresca, 4/B - IMPERIA





RELAX CAFE’ by MARE LUNA

Via Bonfante, 70 - IMPERIA





IL CONSORZIO DEL PRINCIPE ALESSANDRO VEGLIO

Via M. D’Azeglio, 3/7 - IMPERIA





BAR EUROPA

Via De Sonnaz, 3/5 - IMPERIA





CAFFE’ PEPITO

Via Cascione, 31 - IMPERIA





SANTA BARBARA

Caffè Vergnano

Via Scarincio, 94 - IMPERIA

Le foto in galleria si riferiscono alla rassegna dello scorso anno.