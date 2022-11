Uccide migrante per il furto del telefonino, in Corte d’Assise sfilano gli investigatori: “Visto il killer armato di coltello per le vie di Ventimiglia”

Udienza interamente dedicata agli accertamenti compiuti dai Carabinieri subito dopo l’omicidio del migrante 23enne, avvenuto in sotto il cavalcavia di Roverino a Ventimiglia, il 26 novembre del 2021.

Alla sbarra c’è Mohammed Aldel, 36 anni, del Sudan accusato di omicidio aggravato. Il giovane ha confessato il delitto. Secondo la ricostruzione dell’Arma, coordinati dal pm Luca Scorza Azzarà, l’imputato avrebbe colpito la vittima con sette coltellate, procurandogli, in particolare: ‘due ferite al torace, una all’addome, tre in sede dorsale e una in regione sovraglutea’ con l’aggravante di ‘aver commesso il fatto per futili motivi legati alla presunta sottrazione del proprio cellulare ad opera della vittima’.

Dinanzi alla Corte d’Assise di Imperia, Carlo Indellicati presidente con a latere Antonio Romano, il primo teste a deporre è stato il maresciallo dei Carabinieri La Sacca, in servizio presso la Radiomobile della città di confine, che si è occupato della visione e dell’acquisizione delle telecamere di sorveglianza cittadine e di alcuni esercizi commerciali. Uno dei migranti che ha assistito alla scena indicó infatti, ai militari il percorso che l’imputato, difeso dall’avvocato Stefania Abbagnano, effettuó subito dopo l’omicidio. “Abbiamo acquisito le immagini delle telecamere poste davanti un tabacchino in via Cavour, ha riferito il teste, che hanno immortalato una rissa tra l’imputato e altri tre migranti. In queste immagini si vede lo stesso possedere un oggetto metallico, presumibilmente un coltello. La colluttazione fu molto violenta e gli altri migranti cercavano di disarmare l’odierno imputato”.

Successivamente ha testimoniato il tenente Roberto Alessandrini in forza al Nucleo investigativo che ha effettuato una serie di sopralluoghi sul luogo del delitto. “Insieme al medico legale Andrea Leoncini che ha effettuato l’ispezione cadaverica è stata appurata, ha raccontato il tenente, la presenza di un cadavere di un uomo giovane di nazionalità africana. Era supino e si trovava su un giaciglio di fortuna costituito da materassi e un manufatto con dentro alcuni effetti personali. Sono state riscontrate sul corpo ferite da arma da taglio e all’addome. Sotto il cadavere c’era un coltello la cui lama era seghettata solo da un lato. Altre ferite da arma da taglio sono state rinvenute sul dorso”.

Subito dopo i militari dell’Arma hanno provveduto a riscontrare la presenza sul luogo del delitto delle tracce di sangue che sono state trovate “su una scarpa vicino al pilastro del cavalcavia, ha specificato il tenente Alessandrini, su un fazzoletto, sulle coperte e i materassi presenti nel giaciglio e anche su alcuni oggetti e tra questi un accendino”.

Durante i sopralluoghi compiuti dagli investigatori proprio sul luogo del delitto è sopraggiunto il presunto autore dei fatti “che presentava una ferita da arma da taglio alla base del mignolo destro e la stessa era ricoperta da un pezzo di stoffa appartenente a uno scialle, intriso di sangue, rinvenuto poi all’interno del giaciglio ubicato sotto il cavalcavia”. Ai Carabinieri il 36enne sudanese riferirà di essere stato lui ad uccidere il connazionale e di aver “gettato l’arma del delitto altrove, ossia lungo la statale 20”. Il coltello ritrovato sotto il corpo del 23enne quindi non sarebbe quella usata dall’imputato, ma sarebbe di proprietà della vittima con cui era nata una lite a causa del furto del telefonino.

Il processo è stato aggiornato al 9 novembre quando la difesa chiamerà in aula i propri testimoni. Decisiva, però sarà la testimonianza del medico Ravera, fissata il 30 novembre, che effettuó una relazione psichiatrica sullo stato mentale dell’imputato. Relazione che ha portato la difesa a chiedere alla Corte non solo l’acquisizione della stessa, ma anche di disporre una perizia, tramite un professionista nominato dai giudici, per valutare la capacita dell’imputato di stare in giudizio e anche se lo stesso fosse capace o meno di intendere e di volere al momento del fatto.