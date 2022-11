Sanremo: semaforo guasto, pericolo in strada Sen. Ernesto Marsaglia

Pericolo in strada Sen. Ernesto Marsaglia per il mancato funzionamento del semaforo che dovrebbe regolare il traffico all'altezza del cantiere presente sulla carreggiata.

Da qualche ora l'impianto non funziona e sono evidenti i disagi e i pericoli per gli automobilisti che transitano in zona.

Si spera in un rapido intervento siccome la situazione rischia di essere particolarmente pericolosa durante la notte.