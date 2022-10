Imperia: entro questa sera la consegna del materiale per il concorso fotografico del 'Circolo Castelvecchio'

C’e’ tempo fino alle 20 di questa sera per partecipare al concorso fotografico indetto dal Circolo Castelvecchio di Imperia, in collaborazione con la Camera di Commercio ‘Riviere di Liguria’.

Ricordiamo i temi: ‘Gli ulivi e l’olio tra terra e mare’ per la sezione Scuole e ‘Il lavoro dell’uomo dall’oliva all’olio; la fatica nei gesti e nei volti’. Le foto si possono consegnare nei migliori negozi di fotografia della provincia di Imperia mentre la scheda di partecipazione si puo’ scaricare anche on line dal sito www.circolocastelvecchio.it dove si possono trovare tutti i dettagli e il regolamento.

I premi prevedono, per ogni categoria, 300 euro per il 1° classificato, 200 per il secondo e 100 per il terzo oltre a 100 euro per la foto più votata dal pubblico. La premiazione è prevista per domenica prossima alle 15 alla Biblioteca Civica.