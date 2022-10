Dal consiglio comunale di Sanremo alla Biennale di Firenze: nuova vetrina internazionale per l'artista Paola Arrigoni

“Il 2022 per me è stato un anno straordinario, ho partecipato ad otto mostre Internazionali d’arte contemporanea in Italia e all’estero ed ora la selezione per la prestigiosissima Florence Biennale del 2023 è fonte di grande gioia - dichiara Paola Arrigoni - le opere selezionate includono la mia prima scultura “ApertaMente” che da legno spiaggiato si è trasformato in roccia che sovrasta in leggerezza un lembo di mare limpido. La rappresentazione della forza delle donne di rinascere ogni volta è anche l’immagine della mia vita e vorrebbe essere un messaggio di grande speranza per tutte le donne”.