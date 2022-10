Programmatore cnc, quali sono i suoi compiti in azienda?

Tra i percorsi di formazione più specifici, e che offrono sbocchi lavorativi più proficui, c’è sicuramente il corso di programmazione cnc. Una figura attualmente non troppo comune attualmente ma che si sta, però, diffondendo a macchia d’olio nel giro di breve tempo.

Perché, comunque, anche le piccole e medie imprese, che sono il fulcro di tutta l’industria italiana, devono necessariamente dotarsi di più figure specializzate. Ma cosa fa il programmatore cnc? Ecco i suoi compiti in azienda.

Il programmatore cnc ha una funzione di controllo e operativo

Il ruolo principale del programmatore cnc è la preparazione di checklist per il computer di bordo in modo da permettere il funzionamento di macchine a controllo numerico computerizzato, in inglese ‘Computer Numerical Control’, il cui acronimo è cnc (da qui deriva, appunto, il nome ‘programmatore cnc’).

Non si limita, ovviamente, solo al caricamento delle cose da fare ma dovrà indicare anche come e quando. Detta così, può sembrare un procedimento semplice ma c’è bisogno di conoscere software specifici, come ad esempio il software CAD per il disegno meccanico 2D e 3D e il software CAM, giusto per fare due esempi.

Inoltre, deve saper interpretare il disegno meccanico creato dai progettisti – realizzato soprattutto con il software CAD – e, da lì, quindi ricavare le modalità per renderlo comprensibile al computer. Le competenze in CAM servono proprio per poter rendere completo tutto il programma di lavorazione, tra cui l’organizzazione dei cicli di operazione, i parametri a cui il programma dovrà attenersi e perfino l’uso di specifici oggetti in determinate fasi della lavorazione.

Già tutto questo basterebbe per ‘giustificare’ la presenza del programmatore cnc in azienda ma i suoi compiti non si limitano a ciò. Attraverso il linguaggio di programmazione Codice ISO Standard riesce a ‘guidare’ la lavorazione dell’intero processo. E come se non bastasse non bisogna dimenticare che ogni computer è realizzato secondo le procedure dell’azienda che lo ha prodotto. Ciò significa che, comunque, è necessario anche imparare a conoscere quei codici specifici, leggere le istruzioni dettagliate e, dulcis in fundo, progettare tutta una serie di test atte a migliorare sempre di più le performance. Partendo dai test ‘base’, si arriva agli ‘stress test’, cioè una sorta di lavorazione da parte dei computer in condizioni non sempre ottimali.

Ovviamente, dato per assodato che tutto fili nel migliore dei modi e creato il processo di lavorazione, è necessario che venga poi caricato sul computer che, poi, a sua volta trasmetterà gli appositi comandi alle macchine che dovranno lavorare in officina.

Importante è anche la fase post, poiché è necessario anche riuscire a capire i feedback degli operai o degli addetti alla lavorazione per capire se tutto va come dovrebbe andare o se c’è bisogno di una ulteriore verifica. Nelle aziende con basso budget, spesso il programmatore cnc inzialmente vede con i suoi occhi se tutti i processi sono ottimali.

I compiti nel dettaglio di un programmatore cnc

Fermo restando che è sempre opportuno seguire un corso di programmazione cnc, quindi in sintesi, al di là degli aspetti specifici, chi si occupa di questo ruolo in azienda dovrà riuscire a elaborare i progetti che arrivano in formato CAD o CAM, produrre una sequenza di istruzioni che il computer riesce a leggere, caricare queste informazioni, avere l’accortezza di effettuare dei test e, nel caso qualcosa dovesse andare storto, preoccuparsi di riprogrammare il tutto.

Da cosa dipende il ruolo

Non è un caso che tante aziende, in particolare del Nord Italia, che spesso ricevono attestati di eccellenza, facciano fare ai propri dipendenti un corso di programmazione cnc o, comunque, si affidano a qualche ente che li organizza per poter reperire la figura adatta.

Una figura che è possibile trovare in imprese dove si lavora materiali come il legno e la plastica. Ma anche nella metalmeccanica. In generale, si può dire che nelle attività produttive dove sono presenti trapani, presse, torni e via discorrendo è più facile trovare il programmatore cnc.

Da non sottovalutare il fatto che, va da sé, figure di questo tipo si trovano ovviamente anche in aziende che commercializzano ‘Computer Numerical Control’ o che, soprattutto nel primo periodo di assunzione, possono svolgere un ruolo di customer care per provare a risolvere i problemi della clientela.