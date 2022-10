Taggia: Nuovamente, da 20 anni la cultura del riuso al servizio dei bisognosi e contro gli sprechi (foto e video)

Parola d'ordine 'riuso'. È questa la filosofia che accompagna il centro Nuovamente alle ex Caserme Revelli di Taggia. Da circa 20 anni questa attività viene gestita dal Centro Ascolto Caritas. In questi magazzini si trovano mobili, oggetti, elettrodomestici, accessori per la casa, stoviglie e vestiti, tutti rigorosamente usati.



NE ABBIAMO PARLATO CON ILARIA PINI, VICEPRESIDENTE DEL CENTRO ASCOLTO CARITAS

Come funziona il servizio? E' semplice: si entra, si sceglie e si lascia una offerta. Tutti possono accedere liberamente.

Una attività che non conosce crisi e viaggia con una media di una ventina di persone per ogni giorno d'apertura, ovvero quasi tutta la settimana, grazie all'impegno dei volontari. Sono loro i primi promotori della cultura del riuso con una importante finalità sociale: aiutare prima di tutto chi ha più bisogno.

Per seguire questo obiettivo, il martedì viene destinato ad accogliere chi è indigente o non può permettersi nemmeno una offerta libera. Di solito si tratta di persone che vengono segnalate dalle parrocchie o dai servizi sociali.

La provincia di Imperia sulla cultura del riuso è ancora indietro. Le donazioni di oggetti non mancano, come confermano dal centro ma bisogna abbattere il pregiudizio che usato voglia dire scadente o non più utilizzabile. Basta pensare a città come Milano, Roma, Torino o Bologna dove nel giro di pochi anni sono nati tantissimi negozi specializzati nella vendita dell'usato per soddisfare una domanda in crescita soprattutto tra i più giovani.

Questo cambio di mentalità nella riviera dei fiori non è ancora così sviluppato. Come spiegano a Nuovamente, tante volte la gente si vuole solo sbarazzare di oggetti che sono ancora perfettamente funzionanti o vestiti in ottime condizioni, trattandoli alla stregua di rifiuti. Su questo aspetto i volontari sono attenti anche nel selezionare ciò che poi finirà per essere esposto, per evitare di riempire i locali con oggetti difficilmente rivendibili.