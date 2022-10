Il Lions Club Sanremo Host dona piantine per aiutare la casa grande di Giz

Da questa mattina i soci del Lions Club Sanremo Host, guidati dal presidente Domenico Frattarola, sono presenti in via Escoffier, con un gazebo dei Rangers d’Italia davanti alla statua di Mike Bongiorno, per raccogliere fondi per la “casa grande di Giz”. Ad ogni donazione verrà data in omaggio una piantina a scelta di “basilico, violette o ciclamini. Le piantine tutte coltivate biologicamente, provengono dall’istituto Professionale “Aicardi” di Sanremo, che ha contribuito donando trenta piantine, per aiutare i Lions a raccogliere fondi per il service.