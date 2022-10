Sanità: lunedì dalle 13 alle 20 a Triora mezzo mobile di Asl 1 per lo screening oncologico gratuito

Il mezzo mobile di Asl1 apre le sue porte agli utenti lunedì prossimo, dalle 13 alle 20, a Triora sotto i portici di corso Italia, per l'attività di screening oncologica gratuita, incentrata su colon retto, mammografia, cervice uterina ed epatite C.

Il personale di Asl1, sarà a disposizione della cittadinanza per dare informazioni e prenotare gli screening oncologici.

Per quanto riguarda lo screening del colon retto è per uomini e donne tra i 50 ed i 69 anni, il mammografico per donne dai 50 ai 69 anni, per la cervice uterina per donne dai 25 ai 64 anni e per l'epatite C uomini e donne dai 33 ai 53 anni.