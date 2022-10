Grido d'allarme per la mancanza di medici in Psichiatria a Imperia: lunedì una petizione per sollecitare la Regione

Grido d’allarme per la carenza di medici nel reparto di Psichiatria a Imperia. Lo lanciano le associazioni tra cui anche quelle a tutela dei malati, per una situazione che rischia di peggiorare di giorno in giorno.

Lunedì prossimo, al Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo, il centro antiviolenza della nostra provincia allestirà una petizione da inviare successivamente in Regione per salvare il dipartimento di Psichiatria.

Al momento, infatti, sono presenti solo 8 psichiatri in Asl 1 Imperia contro i 26 che servirebbero e l’azienda non trova professionisti (come capita anche in altri reparti) che vengano a lavorare nella nostra provincia. Familiari dei pazienti e associazioni che cercano di aiutare chi deve convivere con situazioni difficili, cercano di sensibilizzare la popolazione e, in particolare l’ente di piazza De Ferrari, per fare fronte comune al problema.

“La Regione deve attuare deroghe straordinarie – sottolinea il centro antiviolenza imperiese - per incentivare l'accesso ai medici. E’ a rischio la salute mentale di tanti pazienti e chiediamo a tutti di andare a firmare per salvare la nostra Psichiatria. La salute mentale ci riguarda tutti e non dobbiamo girarsi dall'altra parte solo perché non ci tocca oggi”.

Le associazioni coinvolte nell’iniziativa, che hanno già attuato due raccolte firme a Ventimiglia e Imperia, sono: Alfapp, Penelope, Cittadinanzattiva, Tribunale per i diritti del malato, Angsa, Spes Auser, Caritas Intemelia e Aifa.