Bordighera, utilizzo sociale nel futuro degli immobili confiscati alla criminalità organizzata

Manifestazione di interesse all’acquisizione al patrimonio comunale indisponibile del comune di Bordighera dei beni immobili in via Cornice dei Due Golfi, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che verranno, in futuro, probabilmente usati per finalità sociale. Lo ha deliberato la Giunta comunale, riunitasi ieri.

Verrà perciò inoltrata all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata idonea manifestazione di interesse, precisando che le finalità che si vorranno perseguire saranno di carattere sociale e che saranno oggetto di prossima specifica progettazione. Inoltre, il Comune ha deliberato di assumere che tale destinazione sociale afferirà a campi specifici che potranno essere ascritti ad attività di aggregazione e promozione giovanile, servizi attinenti alla conciliazione dei tempi. Una volta che l’esito dell’istruttoria da parte dell’Agenzia sarà positivo, la Giunta comunale definirà tutte le modalità consequenziali di affidamento per un uso sociale dei beni confiscati e infine demanderà agli uffici competenti la verifica che ogni abuso sia stato sanato e che non ci siano oneri a carico del comune di Bordighera per opere di adattamento, manutenzione e messa a norma, prima della presa in carico al patrimonio comunale.

"Se ne sta occupando la Prefettura” - dichiara il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “E’ una procedura che sta seguendo il prefetto di Imperia”.

L'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dopo aver comunicato la definitività del provvedimento di confisca di beni immobili siti in Via Cornice dei Due Golfi, aveva infatti invitato il comune di Bordighera a presentare l’interesse al trasferimento dei beni confiscati, a titolo gratuito, al proprio patrimonio indisponibile, precisando le finalità o l’eventuale progetto di utilizzo. Lo scorso 17 ottobre si è tenuto pure un incontro presso la Prefettura di Imperia, nella quale il prefetto ha invitato il Comune a presentare l’interesse al trasferimento dei beni confiscati e ha richiesto di indire una nuova conferenza volta a trovare una soluzione alle problematiche relative agli abusi. Alcune associazioni del territorio hanno anche manifestato al Prefetto di Imperia la volontà di gestire i beni confiscati per le finalità di apertura di una possibile casa vacanza per persone disabili e famiglie, di turismo sociale, di coltivazione ed eventuale trasformazione dei prodotti della terra a cura di persone fragili che rischiano di rimanere ai margini della società, di laboratori, di eventi e manifestazioni culturali. Valutata positivamente la proposta preliminare dell’ANBSC di poter destinare il cespite al Comune di Bordighera, dato che "come ente territoriale ben conosce la realtà e le necessità della comunità locale e potrà perciò destinare i beni a vantaggio della collettività per soli e nobili fini sociali, strumenti di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà" - si legge nella deliberazione.

I beni confiscati potranno perciò essere utilizzati esclusivamente per finalità istituzionale, per il quale sono previsti il disagio abitativo nel quale rientra l'impiego degli immobili, per il quale il Comune tramite avviso pubblico/manifestazione di interesse, incrementa l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale e il soddisfacimento delle esigenze della Funzione del Comune richiedente. Oppure per finalità sociale, il Comune promuove l’utilizzazione a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità come strumento di sviluppo e riscatto del territorio. L’affidamento dei beni confiscati è finalizzato alla realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la cittadinanza. Infine per finalità economica, in questo caso il Comune deve dimostrare la contestuale presenza di tre presupposti: impossibilità di utilizzare il bene direttamente o indirettamente; uso dei proventi esclusivamente a scopi sociali; pubblicità sul sito del Comune del reimpiego per finalità sociale dei proventi derivanti dalla finalità economica.

"Rilevato che il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà e che trasformare il frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l'affermazione dei principi di legalità su ogni forma di criminalità è perciò oltremodo meritorio che la restituzione alla collettività dei beni confiscati avvenga attraverso la gestione di tutti i beni da parte delle organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali ed il mondo del terzo settore in genere, tutti soggetti che svolgono una funzione sociale, culturale, solidaristica di fondamentale importanza per l’intera comunità. L'affidamento dei beni confiscati in concessione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento. E’ pervenuta proposta di utilizzo sociale dei beni confiscati da parte delle associazioni di promozione sociale Spes-Auser Onlus, Caritas Intemelia e Libera Imperia" - viene spiegato nella delibera.

A seguito di diversi accertamenti, segnalazioni all'autorità giudiziaria e provvedimenti sanzionatori emessi dagli uffici comunali, però i beni confiscati sono interessati da diversi abusi edilizi i quali, prima dell'assegnazione dovranno essere regolarizzati ovvero rimossi. Ogni onere relativo alla regolarizzazione degli stessi abusi rimarrà interamente a carico dell'ANBSC come concordato con il Prefetto e con la stessa agenzia. I beni confiscati sono quattro abitazioni indipendenti, due magazzini, un box, un garage, un’autorimessa e un posto auto in strade Cornice dei due Golfi e dieci terreni agricoli.