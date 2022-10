Sabato la presentazione del libro “Ventimiglia, un secolo di fotografie” dall’Archivio Fotografico Mariani

Sabato alle 17.30 nella bella sala Sant’Agostino in piazza Bassi, 2 a Ventimiglia, la Cumpagnia d’i Ventemigliusi e la Redazione della “Voce Intemelia” presenteranno con piacere l’annuale strenna che quest’anno è il Volume “Ventimiglia, un secolo di fotografie“ dall’Archivio Fotografico Mariani, un prezioso mosaico di ricordi, momenti tristi e lieti, documentazioni di grandi eventi della storia, ma anche semplici momenti di allegria, di sport, conviviali o di costume, catalogati con i commenti e le ricerche di Bernardino Veneziano e Dario Canavese.

Quattro generazioni di fotografi hanno contribuito ad immortalare sulla pellicola in cento anni di lavoro, la vita della città.

L’evento sarà anche l’occasione per rinnovare l’abbonamento al giornale “La Voce Intemelia" e l’associazione alla Cumpagnia d’ i Ventemigliusi che portano anche il numero - supplemento de “U Berriun", un raccoglitore di cultura locale e “L’Armanacu 2023” dedicato al Santuario della Madonna delle Virtù, con modi di dire, ricette De.Co., fatti accaduti negli anni, le feste locali e il lunario.