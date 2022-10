Sanremo: centri estivi, aperti termini per presentare domanda per rimborso parziale delle rette pagate

Da questa mattina, e fino alle ore 23.59 del 30 novembre, sono aperti i termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi economici finalizzati al parziale rimborso delle rette pagate per la frequenza delle attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, da parte dei minori (0-17 anni) residenti nel Comune di Sanremo. Ad informarne è il Settore Servizi alla persona e promozione del benessere – Servizio scuola – del Comune di Sanremo.

La domanda deve essere presentata solo dal genitore, affidatario o tutore del minore (0-17 anni) residente nel Comune di Sanremo e frequentante le attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. La domanda deve essere presentata unicamente tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it). Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Per il possesso dei requisiti e tutte le altre informazioni utili, consultare l’avviso scaricabile a questo link (pubblicato anche all’albo pretorio del Comune).