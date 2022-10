Bordighera: circolazione stradale regolamentata per la gara motociclistica di domenica prossima

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della gara motociclistica organizzata dal Gentlemen Motoclub Bordighera per il giorno 30 ottobre 2022, con ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale sono stati adottati i seguenti provvedimenti.

Dalle ore 8.00 di sabato 29 ottobre 2022 alle ore 18.30 di domenica 30 ottobre 2022 su piazzale Mediterraneo e su piazzale :

- è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza ad esclusione dei partecipanti alla manifestazione;

- è istituito il divieto di accesso alla spiaggia, da via Ferrara e da via Forlì.

La viabilità ordinaria rimane aperta con velocità ridotta a 30 Km/h.​