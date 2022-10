Camminata tra gli Olivi 2022: domenica prossima a Cervo sulla via degli alberi con Pino Petruzzelli

Domenica 30 ottobre torna anche a Cervo la Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio. Un unico appuntamento in tutta Italia per una giornata dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta delle diversità del patrimonio olivicolo italiano e dei paesaggi legati alla storia e alla cultura dell’olio. Come tutti i comuni partecipanti, anche Cervo ha selezionato un tragitto tra la natura che si concluderà in un frantoio, dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.

La Camminata tra gli Olivi prenderà vita nella mattinata di domenica 30 ottobre: alle 10.30 Pino Petruzzelli, noto attore e regista, sarà protagonista di una passeggiata teatrale itinerante alla scoperta del Parco del Ciapà. “La via degli alberi”, di e con Pino Petruzzelli, guiderà i partecipanti tra la voce degli alberi incontrati lungo il cammino.

“La via degli alberi” è il nuovo spettacolo prodotto dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse durante il quale Petruzzelli continua la sua indagine sul rapporto profondo tra uomo e natura: un viaggio, dal Nord al Sud dell’Italia, ascoltando la voce degli alberi incontrati sulla via. Il protagonista dello spettacolo ha deciso di andare ad ascoltare i limoni delle Cinque Terre e di Sorrento, il castagno di Carpasio nel cui tronco cavo trovarono rifugio i partigiani feriti, i larici millenari della Val d’Ultimo e infine gli ulivi di Taranto, nati quando Platone e Aristotele vivevano, che sono stati spazzati via da orribili dinosauri di metallo per lasciare il campo a un’industria siderurgica.

La partecipazione all’evento è gratuita. Il ritrovo è alla rotonda di San Bernardo, il percorso al Parco del Ciapà è di circa 1 km e di facile percorribilità, si consiglia tuttavia un abbigliamento comodo, con scarpe idonee.

Nel pomeriggio, alle 14.30 è in programma una degustazione di olio di oliva che sarà seguita, alle 16.00 dalla visita a un antico frantoio del centro storico. Il ritrovo per l’appuntamento delle 14.30 è in Piazza Nino e Serafino Alassio, dove si imparerà a degustare l’olio d’oliva e leggere l’etichetta. L’evento, a cura dell’Organizzazione Assaggiatori Liguri, vedrà protagonisti Igino Gelone, presidente panel OAL (https://paneloal.it/) e Noemi Ramoino, assaggiatore panel OAL. E sarà finalizzato alla diffusione della cultura dell'olio e del settore per migliorare la sensibilità verso la produzione della nostra provincia. La degustazione è un autentico rito che richiede una tecnica speciale per poter giudicare la bontà di un olio, lo scopriremo insieme alle nostre guide

L'Organizzazione Assaggiatori Liguri nasce a Imperia nel 2006 dalla volontà di assaggiatori professionisti appartenenti al Comitato di assaggio professionale IM2 che dal 1998 ha iniziato la sua attività con l'appoggio del C.N.O. (Consorzio Nazionale Olivicoltori), dell'A.L.O. (Associazione Ligure Olivicoltori) e della C.I.A. di Imperia (Confederazione Italiana Agricoltori).

Sempre con ritrovo in Piazza Nino e Serafino Alassio, alle 16.00 si svolgerà la visita all’antico frantoio del centro storico, alla quale seguirà degustazione di prodotti tipici in collaborazione con la “Divina Commedia” di Gerry Fornarelli.

La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una civiltà millenaria e far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono. In caso di maltempo le attività all’aperto delle 10:30 e delle 14:30 previste a Cervo si svolgeranno presso l’oratorio Santa Caterina.