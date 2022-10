A Bordighera, la festa di Halloween si fa in due per un fine settimana di divertimento!

Domenica 30 ottobre, a partire dalle 16.00, il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana aprirà le sue porte per una festa organizzata dall’area giovani della CRI – Croce Rossa Italiana Comitato di Bordighera. Gli incanti di Mago Salvatore, truccabimbi, video a tema, giochi di gruppo e la merenda in giardino regaleranno ai bambini ore speciali.

Lunedì 31 ottobre l’appuntamento è invece in paese alto con “Olga… metti la testa a posto”, performance itinerante che animerà piazza del Popolo ed i carrugi tra le 16.00 e le 19.00. Comicità travolgente e surreale, virtuosismi sul monociclo, trovate sorprendenti sono gli ingredienti di uno spettacolo che farà conoscere a grandi e piccini una simpatica cameriera, così bendisposta da servire la propria testa su un piatto d’argento! Sarà un pomeriggio di “pauroso divertimento”, che non dimenticherà la tradizione di “scherzetto o dolcetto?” grazie alle attività commerciali del borgo.

“Halloween torna a Bordighera! Tante le richieste dopo il successo del 2019 e, superato il difficile momento sanitario, non potevamo non esaudirle - commenta l’assessore alle manifestazioni Melina Rodà -. Ringrazio coloro che collaboreranno alla riuscita di questo doppio evento ed invito tutti a scoprire le sorprese in serbo per i bambini e le loro famiglie”.