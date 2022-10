Sanremo estende a tutto il mondo la protezione del marchio ‘Festival’, aumentano le registrazioni sotto controllo

Non si ferma mai l’attività del Comune per la tutela del marchio ‘Festival di Sanremo’ e per monitorare l’utilizzo del nome della città per eventi, marchi o giochi. Negli ultimi giorni palazzo Bellevue ha avviato le pratiche con Società Italiana Brevetti per l’estensione del controllo a tutto il pianeta, allargando quindi il raggio d’azione e il monitoraggio.

Al contempo proseguono gli interventi per tenere sotto controllo l’utilizzo della parola ‘Sanremo’ per creare del profitto. Sono diverse le situazioni in atto dal monitoraggio del marchio ‘Sanremo Radio 88’ alle verifiche su ‘Casa Sanremo’ anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie. È in atto una corrispondenza per i casi di ‘SS Sala Sanremo’ e ‘Sanremo 4U’ con il relativo monitoraggio così come sono monitorate le domande per ‘Sanremo Cinema’, ‘Coppa Asti Sanremo’ e ‘Fantasanremo’. L’ultima segnalazione con monitoraggio è per ‘Ue Sanremo Senior’, mentre è stata presentata opposizione alla registrazione del marchio ‘Da Sanremo a Sarzana’.

In totale palazzo Bellevue ha stanziato 5.200 euro per tutte le attività di tutela del marchio ‘Festival di Sanremo’ e del nome della città.