A Vallecrosia appare 'Frammenti di storia', Biasi: "Riqualificato un angolo abbandonato della città" (Foto)

“E’ terminata la riqualificazione di un angolo abbandonato della città, come avevo promesso” - annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi che questa mattina ha illustrato alla città la conclusione del progetto di riqualificazione di un angolo di via Aprosio. Su un muro, che era abbandonato e pieno di scritte, ora appare 'Frammenti di storia' con tante foto storiche che ritraggono come era la città della famiglia, oltre a nuove aiuole e panchine per riposarsi.

"Quattro anni fa, quando mi candidai a sindaco con la mia squadra, avevamo creduto che Vallecrosia non dovesse essere più una città di passaggio o una città dormitorio e che tutti gli sforzi nella ricerca dei bandi per fare le grandi opere non potevano trascurare i piccoli angoli della città" - sottolinea il primo cittadino - “Quell’angolo era un punto trascutato ed è comunque una porta di accesso all’Anagrafe e ai servizi pubblici per cui non era corretto che chi passava di lì trovava una fatiscenza che ci siamo fatti donare dai privati, perché era un’area privata ceduta al Comune. Non possiamo dimenticare anche i piccoli angoli della città, vogliamo garantire le crescite di immagine e di visibilità della città e così abbiamo riqualificato quell'area. Sono state posizionate le fotografie storiche di Vallecrosia sulla parete e si è creato un angolo per gli anziani, che si potranno così riposare e sedere. La riqualificazione è un modo per ricordare cosa è stata Vallecrosia e cosa potrà essere, per cui le fotografie ricavate nella pannellatura vogliono far capire che è un passaggio, che ci teniamo ai valori del passato ma in realtà non possiamo rimanere solo ancorati al passato ma dobbiamo anche migliorare adeguandoci a quelli che sono i bisogni futuristici, come è per le piste ciclabili e per la riqualificazione urbana. Andiamo avanti senza dimenticare il passato, perché noi siamo la nostra storia”.

“Ho voluto fortemente, insieme alla mia squadra, valorizzare questo piccolo angolo, perché la riqualificazione di una città non passa solo dalle grandi opere ma anche dalla cura dei particolari” - svela Biasi - “Da qua a dicembre riappalteremo anche le spalle di questa piccola isola felice, perché riappalteremo la riqualificazione completa dei giardini Borsellino e Falcone per 350mila euro e per cui continuiamo a lavorare per riqualificare, dare dignità e visibilità a una città che io amo e che merita di essere sempre di più vissuta. Con impegno e senza sosta andiamo avanti in una visione di Vallecrosia sempre più bella, vivibile e ordinata”.

“Ringrazio coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo angolo conviviale, l’architetto Mariella Margherita, che ha sviluppato la nostra idea, l’ingegnere Paolo Sacco, che ha coordinato i lavori, e l’amico Fulvio Beccagli che ha donato le splendide foto storiche. Si prosegue nel dare un’immagine sempre più incisiva della nostra città” - conclude il sindaco.