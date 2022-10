Michael McDermott al 45° Premio Tenco: “Torno nel Paese che mi ha salvato la vita, stavo per uccidermi” (foto)

Dopo una prima serata all’insegna della nuova generazione di cantautori, la rassegna della canzone d’autore prosegue con una notte dedicata ai Premi Tenco, i riconoscimenti del Club.

Sul palco dell’Ariston questa sera saliranno Alice, Giorgio Conte, Pino Marino, Michael McDermott, Olden ed Eileen Rose mentre nel pomeriggio al Casinò è in programma la tavola rotonda condotta da Fausto Pellegrini con Gino Castaldo, Dori Ghezzi, Giancarlo Governi, Sergio Secondiano Sacchi, Stefano Senardi e Antonio Silva. Una giornata da ‘puro’ Tenco con i nomi che hanno fatto la storia della canzone d’autore.



Questa mattina nella sede del Club alla ex stazione ferroviaria di Sanremo Michael McDermott non ha fatto segreto del suo sconfinato amore per l’Italia riconoscendole un effetto salvifico in un momento difficile della propria vita. “Non riesco nemmeno a rendermi conto della grandezza di quello che sta succedendo - ha dichiarato McDermott - quando sono venuto per la prima volta in Italia ero un uomo a pezzi. Le persone, la cultura mi hanno dato una prospettiva diversa che mi ha salvato la vita, stavo per uccidermi. Oggi è un nuovo inizio. Questa sera saremo sul palco con lo spirito di Luigi Tenco e Fabrizio De André nel cuore”.



Oggi il 45° Premio Tenco prosegue con l’appuntamento delle 12 nella sede dell’ex stazione per le conferenze stampa con gli artisti; alle 15.30 al teatro del Casinò “Un’idea di cinquant’anni fa”, Tavola rotonda condotta da Fausto Pellegrini con Gino Castaldo, Dori Ghezzi, Giancarlo Governi, Sergio Secondiano Sacchi, Stefano Senardi, Antonio Silva. Canta Joan Isaac che sarà accompagnato da Daniele Caldarini; alle 18, ex Chiesa Santa Brigida: “Nina e altre storie – concerto di Gualtiero Bertelli” accompagnato da Simone Nogarin e Domenico Santaniello; alle 21 al Teatro Ariston: Alice, Giorgio Conte, Pino Marino, Michael McDermott, Olden, Eileen Rose.