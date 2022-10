Imperia, "segnalare la fermata del bus per andare in ospedale": la richiesta degli abitanti di Borgo San Moro (Foto)

Gli abitanti di Borgo San Moro chiedono al sindaco di Imperia Claudio Scajola di segnalare la fermata del bus per andare in ospedale, in via Trento all'altezza del negozio di Prato.

"Le strisce gialle sono state cancellate da precedenti lavori che risalgono a quasi due anni or sono. Abbiamo chiesto più volte di effettuare la segnalazione della fermata ma tutt'oggi nessun lavoro è in corso" - fanno sapere gli abitanti di Borgo San Moro - "Gli anziani e i disabili in attesa dei bus trovano molto difficoltà a segnalare all'autista di fermarsi, visto che in assenza di strisce gialle macchine e camion parcheggiano indisturbati".

"L'assessore alla viabilità a marzo del 2022 aveva detto che nel giro di 20 giorni avrebbe provveduto in merito, anche se era piuttosto scettico visto che era in previsione dei lavori sulla ciclabile rotonda" - sottolineano - "L'incolumità dei cittadini è importante, se ci sono i soldi per le luminarie nonostante la crisi, penso che non manchino anche per un po' di pittura gialla".