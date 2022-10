Ventimiglia: troppi ubriachi in giro e schiamazzi notturni, stop alla vendita di alcolici dalle 22 alle 8

Ieri il maxi servizio di controllo sul territorio e, da questa sera, anche l’ordinanza del Commissario Prefettizio che prevede il divieto di vendita (per asporto) di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22 alle 8, da oggi al 18 dicembre.

La decisione è stata presa anche in funzione della riunione, svolta il 17 settembre scorso in Prefettura, del Comitato Ordine e Sicurezza e del tavolo di coordinamento comunale, che si è svolto in Commissariato a Ventimiglia. La riunione dell’unità di progetto relativo al ‘Coordinamento tecnico per la gestione integrata dei flussi migratori’ del 28 settembre, ha evidenziato che, negli ultimi mesi, si sono verificati sul territorio ventimigliese numerosi episodi vandalici e di violenza da parte di persone ubriache.

Troppe le persone, in funzione della massiccia presenza di migranti che, non abituati all’alcol, mostrano maggiormente segni di ubriachezza e ormai quotidiano il recupero mattutino da parte del personale addetto al servizio raccolta rifiuti da aiuole, marciapiedi, panchine, strade, piazze, spiagge di lattine e bottiglie vuote. Questo dimostra come il consumo avviene in particolar modo nelle ore serali e notturne.

Occorre tutelare la salute pubblica e prevenire l’incuria e il degrado del territorio. I residenti, con sempre maggiore frequenza, segnalano episodi di disturbo della quiete pubblica con schiamazzi, inquinamento acustico, in particolare nelle ore serali e notturne, spesso dovute all’eccessivo consumo di bevande alcooliche, vendute da attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcun limite orario.

Proprio per questo è stato deciso dal Commissario le nuove prescrizioni in materia di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, limitando l’orario di vendita delle stesse per cercare prevenire e contrastare situazioni che conducano ad un ancora più grave degrado che comprometta la sicurezza, tranquillità e quieto vivere dei cittadini. Da questa sera, quindi, sarà vietato dalle 22 alle 8, vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto.