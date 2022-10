Coronavirus: calano tamponi e nuovi positivi in regione e provincia, tasso di positività in discesa al 17%

Sono 1.113 i nuovi positivi al Covid in regione, in calo rispetto a ieri. Sono stati 176 nella nostra provincia, 213 nel savonese, 595 a Genova e 129 a Spezia.

Sono stati 6.312 i tamponi effettuati, dei quali 1.127 molecolari e 5.185 antigenici rapidi. Il tasso di positività è oggi in aumento al 17,63%, in calo rispetto a ieri.

In provincia di Imperia sono ancora aumento i ricoverati: 32, ovvero 2 in più di ieri ma nessuno in terapia intensiva. In regione sono 248, ovvero 7 in più di ieri e 9 (+2) in terapia intensiva.

Sono 3 i morti nelle ultime ore, due a Genova e uno ad Albenga. Infine sono 9.901 le persone in isolamento domiciliare, 225 in più di ieri.

In allegato il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni