Scuolabus a Sanremo: Ioculano (PD) “Bandi per gli scuolabus fallimentari: rivedere i criteri di assegnazione

“Oggi gli studenti di Sanremo riescono a usufruire del servizio Scuola bus, nonostante un bando mal concepito dalla Regione, ma nelle prime settimane di scuola il servizio non è stato fornito dopo il ritiro della prima ditta vincitrice. Il problema non è dei Comuni, come dice Toti, visto che non solo Sanremo ma diverse città hanno trovato gli stessi ostacoli”.

Lo ha detto il Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano, intervenuto sul problema Scuolabus a Sanremo. “Anzi, le amministrazioni locali si sono dovute organizzare per colmare le carenze e offrire ugualmente il servizio, contando solo sulle proprie forze e la disponibilità di Riviera trasporti. Per risolvere la situazione bisogna invece rivedere, i criteri del bando, visto che diverse realtà hanno riscontrato problemi nell’aggiudicarselo”.

Il presidente della giunta con delega ai trasporti Giovanni Toti ha risposto che, secondo le ultime comunicazioni del Comune di Sanremo “Alla stazione unica appaltante regionale risulta evidente che il Comune intende assicurare il servizio di trasporto pubblico scolastico”.