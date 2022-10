Sanità: primo consiglio regionale per il neo assessore Angelo Gratarola, Toti "Professionista e interlocutore valido per l'assemblea"

"Angelo Gratarola è un professionista che non solo ha le credenziali per guidare al meglio il mondo sanitario, ma è anche un interlocutore valido per l'assemblea legislativa ligure, come dimostrano gli incarichi ricoperti nell'ultimo periodo per la nostra Regione. Tra i temi di cui si occuperà, anche l'utilizzo talvolta improprio dei pronto soccorso e la ristrutturazione della rete dell’emergenza-urgenza. È la persona giusta per affrontare le sfide importanti del nuovo piano sociosanitario e del Pnrr".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dato il benvenuto, questa mattina, nell'aula del Consiglio Regionale al nuovo assessore alla Sanità Angelo Gratarola, alla sua prima riunione dell’Assemblea legislativa.



"Ringrazio il Presidente e tutte le forze politiche per la fiducia accordatami - ha aggiunto l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - io metterò in questo nuovo ruolo tutte le mie forze e la mia dedizione, porterò qui tutte le competenze che ho maturato in più di 35 anni di attività sul campo. Conosco bene il funzionamento della macchina sanitaria. Mi scuso in anticipo per eventuali sbavature tipiche di chi si muove in un ambiente per lui nuovo, ma, in generale, cercherò di essere un uomo concreto: quello che conta per i cittadini liguri è avere risposte adeguate ai propri bisogni di salute, per cui il nostro compito è quello di dare un buon livello di cure e assistenza”.