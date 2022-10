Cooperazione transfrontaliera, da Imperia parte la sfida Alcotra. Scajola: "Ruolo di primo piano della nostra provincia per la programmazione sino al 2027" (foto e video)

E’ stato presentato oggi pomeriggio, in Comune a Imperia, il lancio del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg Alcotra 2021-2027.

L'incontro è stata l’occasione per fornire i dati sui progetti realizzati con la precedente programmazione 2014-2020 nei comuni dell'imperiese e per illustrare i bandi e le opportunità da realizzare nel periodo di programmazione 2021-2027 in materia di imprese e innovazione (obiettivo specifico 1), territorio, ambiente e rischi (obiettivo specifico 2), turismo, cultura, formazione e sanità (obiettivo specifico 4).

Ci sono in ballo 182 milioni di euro da utilizzare entro il 2027 ma, ovviamente, ogni regione dell’Alcotra deve presentare i progetti. Di questi 34 milioni saranno per economia, ricerca sviluppo e innovazione, 60 milioni per l’ambiente e per la mobilità sostenibile, quasi 36 milioni per la salute, istruzione turismo e cultura, 34 per la cooperazione territoriale, quasi 7 milioni per superare gli ostacoli transfrontalieri.

All'incontro hanno partecipato vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola, l'Autorità di Gestione di Interreg Alcotra, il Prefetto di Imperia, Armando Nanei, i vertici delle forze dell'ordine provinciali e i sindaci del territorio. I lavori invece, sono stati moderati da Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci.

Il Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia, Claudio Scajola, è stato chiaro: “L’Italia dà di più e prende di meno. La provincia di Imperia prende troppo poco e, siccome il territorio limitrofo alla Francia è proprio l’imperiese e, quindi, cominciamo un nuovo sistema di collaborazione con la Regione per avere progetti più concreti e meno dispersivi, che facciano cogliere queste opportunità cospicua di finanziamenti”. E poi prosegue: “Oggi noi presentiamo i bandi, attraverso i quali associazioni, enti e gruppi possono presentare la progettualità. La novità è quella che la Provincia con la Regione valuterà i progetti dando un ordine di priorità (a mio parere in base alla concretezza) che saranno valutati insieme ai francesi e alle provincia di Cuneo, Torino e Aosta. Il 26 gennaio si riunirà il comitato e mi auguri si faccia a Imperia”.

L’area di cooperazione del Programma Interreg Alcotra comprende la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, le Province di Torino e Cuneo, la Provincia di Imperia, i dipartimenti dell’Alta Savoia e Savoia e i dipartimenti delle Hautes Alpes, Alpes de Hautes-Provence e Alpi Marittime.

"La cifra che viene investita, ha sottolineato l'assessore regionale Benveduti, è una cifra importante. Il vero punto è quello di spenderla al meglio. Sul versante italiano vogliamo avere un'interlocuzione ancora più stretta per finalizzare su progetti che veramente diano un ritorno importante. La nostra cooperazione, condivisione ei l nostro ragionamento saranno finalizzati ad andare a individuare quei progetti che veramente restano sul territorio ed esplicano effetti nel tempo".

"Come regione Liguria, ha sottolineato il vice governatore Piana, e come Anci Liguria abbiamo il dovere di trovare quei partner autorevoli ad esempio la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la città metropolitana di Nizza, mettendo a frutto anche quelli che sono i soggetti giuridici del nostro territorio, come il Parco delle Alpi Liguri per fare delle progettualità concrete che non sia solo per la salvaguardia della biodiversità, ma anche per evitare lo spopolamento andando a intervenire sulle aree interne, marginali, più difficilmente raggiungibili anche per i finanziamenti per mettere tutto a sistema".

"L'obbiettivo è di andare, evidenzia il direttore generale di Anci Vinai, a far sì che i nostri comuni lavorando insieme con i i 'cugini' transalpini' possano fare dei progetti concreti. La gente deve percepire questi fondi non come qualcosa di effimero, ma come qualcosa di concreto. I temi sono tanti e dobbiamo riuscirci in fretta, facendolo bene. Il primo bando è aperto, ci sono tanti soldi. Non sono soldi che consentono di costruire ponti o strade perché un progetto massimo può arrivare a due milioni di euro, ma se ni possono fare dei piccoli progetti 'pilota' e quindi una progettazione che oggi ci manca perché uno dei grandi difetti, soprattutto dei piccoli comuni, è la carenza di progettazione".

Tra gli obiettivi della strategia operativa 2021-2027 figurano: la digitalizzazione diffusa a cittadini e imprese; lo sviluppo di competenze innovative in settori strategici; la promozione dell’energia rinnovabile e l’adattamento ai cambiamenti climatici; la protezione e conservazione della natura e della biodiversità; la crescita verso una mobilità urbana multimodale a emissioni zero; la parità di accesso a istruzione e sanità; il rafforzamento della cultura e del turismo integrato al territorio quale veicolo di sviluppo economico, inclusione e innovazione sociale. Oltre 27 milioni di euro comunitari sono stati già resi disponibili dai primi bandi della programmazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg Alcotra 2021-2027.